Gestes barrières : le défi de Macron aux deux youtubeurs McFly et Carlito

INSOLITE - Le président de la République a proposé aux deux youtubeurs, qui comptabilisent plus de six millions d'abonnés, de réaliser une vidéo incitant au respect des gestes barrières. Et les invite à l'Élysée pour tourner ensemble une vidéo si le défi atteint 10 millions de vues.

Emmanuel Macron veut inciter les jeunes à respecter les gestes barrières, et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Après s'être mis en scène sur son compte Instagram, le président de la République a lancé un défi à Mcfly et Carlito, deux youtubeurs français aux plus de 6,2 millions d'abonnés sur la plateforme. Il leur propose de réaliser une vidéo pour vanter l'intérêt des gestes barrières au cours de la pandémie.

"D'habitude, c'est vous les spécialistes des défis", lance le chef de l'État dans une vidéo diffusée par Mcfly et Carlito sur Youtube ce vendredi. "Cette fois-ci, nous allons inverser les rôles, c'est moi qui vais vous en lancer un. Je me souviens très bien du 'Maradon' que vous aviez organisé il y a quelques mois pour nos soignants, et merci encore de l'argent qui avait été levé. Pour nous aider à gagner collectivement face à l'épidémie, il y a des gestes simples, des comportements simples, des choix simples, que nous avons à faire chaque jour et qui permettent de ralentir ou d'arrêter le virus", poursuit Emmanuel Macron.

"Si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée"

Le chef de l'État leur propose donc de "faire une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l’importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements, de faire au maximum du télétravail". Mais Emmanuel Macron ne s'arrête pas là : "Si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement, vous venez tourner à l'Élysée", leur promet-il.

Après avoir réfléchi - Mcfly et Carlito se disent conscients qu'il "y a de la stratégie derrière, avec des élections dans un an" - puis négocié avec l'Élysée, les deux youtubeurs ont finalement accepté le défi. Mais à la condition de réaliser un "concours d'anecdotes" avec Emmanuel Macron. Ce concept, que Mcfly et Carlito ont déjà expérimenté avec plusieurs célébrités, dont David Guetta, Guillaume Canet, Bigflo & Oli ou encore Gad Elmaleh, consiste à raconter des anecdotes, et faire deviner si elles sont vraies ou fausses, avec un gage pour le perdant. Avant d'y arriver, Mcfly et Carlito devront toutefois parvenir à dépasser les 10 millions de vues lors de leur prochaine vidéo, prévue pour ce dimanche, même s'ils ont déjà franchi à près de 40 reprises ce seuil depuis la création de leur chaîne. Ils diffuseront alors "une chanson avec la liste des gestes barrières", indiquent-ils. Tous les revenus générés par cette musique et son clip "iront à une association" qui vient en aide aux étudiants.

