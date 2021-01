Covid-19 : un troisième confinement annoncé dans la semaine ?

"La décision est sur le point d'être prise" selon les sources proches de l'exécutif citées dans l'édition du dimanche 24 janvier du JDD. Emmanuel Macron pourrait prendre la parole dès mercredi soir, après le conseil de défense sanitaire, pour une entrée de vigueur en fin de semaine, présagent nos confrères. La durée de ce troisième confinement pourrait être de trois semaines. La limitation des sorties et déplacements devrait s'accompagner d'une fermeture partielle ou d'une réduction des horaires d'ouverture des "commerces non essentiels." L'option qui envisagerait une fermeture des écoles est exclue pour l'heure.

La menace d'un troisième confinement se précise. Les signaux envoyés par l'exécutif sont clairs : un nouveau confinement "deviendrait probablement une nécessité absolue" si la circulation du variant anglais augmentait "de façon sensible" et que "nous devions suivre une trajectoire à l'anglaise", a alerté Olivier Véran jeudi 21 janvier dans le 20H de TF1.

Toutefois le ministre de la Santé veut "donner sa chance" au couvre-feu à 18H, ce que confirme cette même source : "Si on voit dans les jours à venir des effets positifs, on se dira peut-être qu'on a encore une ou deux semaines de marge de manœuvre. Mais ça nous semble peu probable que cela soit suffisant". Alors, à quoi doit-on s'attendre ?

Celles-ci prévoient une hausse exponentielle de l'épidémie à cause de ce fameux variant anglais, plus contagieux et même plus mortel selon les autorités anglaises. L’Inserm estime en effet que le mutant britannique deviendra dominant en France entre fin février et mi-mars et que, en l'absence de mesures, les nouvelles hospitalisations hebdomadaires devraient atteindre le niveau du pic de la première vague (environ 25,000 hospitalisations) entre mi-février et début avril.

En dépit d'une campagne de vaccination qui a franchi, samedi, le cap du million de personnes traitées en France, l'hypothèse d'un 3e confinement semble de plus en plus inévitable, comme l'avait déjà déclaré vendredi à l'AFP une source gouvernementale. Elle s'appuyait notamment sur des projections rendues publiques par l'Inserm et l'Institut Pasteur.

Plusieurs spécialistes le demandent. "Plus on tarde à reconfiner malheureusement, plus les conséquences seront importantes et difficiles à gérer et plus le confinement lui-même sera long parce qu'on partira d'un niveau tellement élevé de pression qu'il faudra plusieurs semaines pour en venir à bout", soulignait ce samedi sur LCI le professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Poincaré de Garches.

Même son de cloche pour Renaud Piarroux, épidémiologiste et chef du service de parasitologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il souhaite un confinement "plus tôt, plus efficace, plus court" afin de prévenir une nouvelle vague. "Je dis au gouvernement, 'faites-le maintenant, faites-le moins longtemps, mais faites-le'", exhortait-il jeudi sur FranceInfo. Ne pas reconfiner immédiatement entraînerait un confinement dont la durée se compterait "en mois", prévient-il, rejetant la stratégie des "petits pas", celle d'un confinement différencié ou seulement le week-end.