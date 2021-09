Covid-19 : où en est la situation en Guyane ?

A contre-courant de la plupart des autres départements d’Outre-mer et de la métropole, la Guyane semble loin de se diriger vers la fin de la quatrième vague de Covid-19. Depuis ce week-end, l'épidémie a ainsi fait 13 victimes, 10 décès ayant été rapportés lundi et trois autres ce mercredi, selon les derniers bilans qui témoignent de la virulence de l'épidémie sur ce territoire ultramarin au cours des derniers jours.

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, au 20 septembre, le taux d’incidence s'élevait à 487 cas positifs pour 100.000 habitants, soit six fois plus que la moyenne nationale, qui s’élève à 76 cas pour 100.000 habitants.

C'est surtout sur le littoral ouest, dans la zone de l’île de Cayenne et les Savanes, que la situation se dégrade le plus avec un taux d’incidence supérieur à 630 cas pour 100.000 habitants, a précisé la préfecture de la Guyane sur son site ce dimanche. Avec un pic de 470 cas pour 100.000 habitants atteint le 1er septembre, l’indicateur est en hausse depuis début août malgré un léger fléchissement au début du mois, avant un retour à la hausse le 9 septembre jusqu’à ce jour.

Côté vaccination, les chiffrent patinent en Guyane, tout comme dans d’autres territoires d’Outre-mer. A titre de repère, seuls 29,6% des Guyanais âgés de 12 ans et plus étaient complètement vaccinés au 15 septembre, contre 81,7% de la population éligible pour l'ensemble de la France, selon les chiffres de Santé Publique France.

Dans le détail, c'est chez les plus de 75 ans que la couverture vaccinale rencontre le plus de difficultés. A contrario, le taux de vaccination le plus élevé concerne les 40-74 ans, selon le dernier point hebdomadaire de Santé publique France paru le 16 septembre. Dans la région de Cayenne, le taux de vaccination le plus haut s'élève ainsi à 44% pour les 55-64 ans, contre 36% chez les plus de 75 ans, la population la plus menacée en cas de formes graves.