Covid-19 : voici comment travaille une Agence régionale de santé

Un point sur les premiers concernés, les Ehpad, est donc organisé dès le début de la journée en présence du directeur général, Philippe de Mester. Nous sommes le 6 janvier et Dominique Gauthier, la directrice de l'offre médico-sociale, annonce une première vaccination dans un établissement de santé de la région, soit une semaine et demie après le début de la campagne nationale. "Mais un jour après la livraison des vaccins ici", tempère-t-elle. Un problème de logistique ? "Ce n'est pas un problème mais une solution la livraison des vaccins", rectifie le directeur. Pas question donc de parler d'inertie. "On les a planifiés et on a fait en sorte que les gens soient prêts", ajoute-t-il.

Quant au document de 45 pages à l'attention des directeurs d'Ehpad, là non plus il ne s'agit pas de bureaucratie excessive. "Bien sûr qu'il faut des documents techniques pour faire des choses techniques qui sont des choses compliquées, car le jour où on aura un accident on nous dira qu'on n'en pas fait assez", s'agace Philippe de Mester. Dix-sept établissements sur les 574 que compte la région vont donc pouvoir commencer à vacciner dans les prochains jours. Pour l'ARS, ce n'est pas un sprint, mais une course de fond. "Il faut tenir, il faut construire des choses qui sont solides et qui vont durer des semaines et des semaines", poursuit le directeur. Et qu'on ne l'accuse pas de lenteur. "On n'y va pas lentement mais solidement", insiste-t-il.

Autre dossier brûlant : trois personnes porteuses des souches britanniques et deux du variant sud-africain viennent d'être identifiées dans la région. La cellule de crise de l'ARS est mobilisée et des contrôles sont effectués dans les ports et les aéroports. "Dès lors qu'on suspecte une présence sur le sol britannique ou un contact avec une personne qui a fait un séjour en Angleterre, ça nous met en alerte. On envoie le test pour un séquençage et pour être sûr qu'il s'agit bien d'un virus muté. Donc là on a vraiment un suivi très fin de cette situation", explique Alaa Ramdani, celui qui est en charge du pilotage de cette cellule.