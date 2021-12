Covid-19 : en Savoie, retour du masque en extérieur et nouvelles restrictions dans les bars et restaurants

Sa crainte ? L'explosion des contaminations avec un taux d'incidence de 759 pour 100.000 habitants, contre 597 en France, et des hospitalisations en chaîne qui risqueraient de surcharger les établissements de santé. Dans le département, au 21 décembre, 82 personnes étaient hospitalisées en raison du Covid-19, dont 21 en soins critiques, ce à quoi s'ajoute "l’accidentalité de montagne et routière".

Face à ces risques, et à "l'afflux des touristes" en cette période, le préfet Pascal Bolot a décidé à la veille de Noël de rendre obligatoire le port du masque en extérieur, dès l'âge de 11 ans, pour tout rassemblement de plus de 10 personnes, dans les marchés et brocantes mais aussi dans les files d'attente aux abords des stades ou encore des salles de spectacles. Il sera cependant impératif de le garder sur le nez pour les communes de Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, ainsi que dans 38 autres stations de ski, dans les zones où la distanciation est impossible entre 9h et minuit.

Dans ces mêmes stations, finis les repas sur ses deux pieds. Dans son arrêté, la préfecture proscrit en outre la "consommation de boissons et de nourriture" debout dans les téléphériques, hébergement touristiques et les restaurants. De même, la consommation d'alcool sur la voie publique entre 20h et 6h se voit interdite, et les événements prévus pour la Saint-Sylvestre annulés.

En cas de non-respect des règles, les prévenants risquent jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.