Les Niçois ont fui le littoral et le confinement à la montagne

Ils ont pris la fuite. Alors que le littoral des Alpes-Maritimes est confiné ce week-end, certains ont choisi de s'évader à la montagne quelques jours. Pour oublier le Covid-19 attisé par les variants et contourner les restrictions sanitaires strictes en vigueur sur le littoral du département. À seulement une heure et demie de Nice, les plus chanceux ont avalé quelques kilomètres avant d’atteindre les sommets enneigés. Niché dans le haut Pays Niçois à 1700 mètres d’altitude, la station de ski de Valberg fait figure d'échappatoire.

Attablés à une petite table en bois, quatre amis goûtent à leur semi-liberté. "Ça commence à faire long, donc si on peut trouver un moyen de s’échapper, c'est très bien. On a la chance d’être à une heure et demie de route. On est hyper privilégié", rapporte une jeune femme qui assume sa volonté d'échapper aux restrictions sanitaires. Et elle n'est pas la seule à avoir eu cette idée. Plusieurs voyageurs se pressent sur les pistes, chaussés de leurs raquettes ou bien d'une paire de ski. Les plus jeunes ont préféré s'installer sur une luge pour dévaler quelques pentes. "Ils profitent bien. Ils se baladent partout. C’est un bon week-end pour eux", se réjouit Nicolas Bonnet, directeur technique d'une école de ski de Valberg.

Ces images d'allégresse contrastent avec l’aspect fantomatique du centre-ville niçois. Ce samedi, la promenade des Anglais a perdu ses habitués qui ont interdiction de s'y rendre. Sur les pistes, quelques voyageurs plaisantent de l’exode des riverains. "Le confinement va très bien se passer, car il n’y a plus personne en bas !" sourit un skieur. Les Niçois ont-ils le droit de s'échapper dans les sommets ? Les virées en montagne sont interdites sauf "si vous pouvez justifier d’une réservation d’hôtel ou Airbnb et que vous vous déplacez en dehors des horaires du couvre-feu", a expliqué le directeur de cabinet du préfet, Benoit Huber à Nice-Matin. À la montagne, le masque en station reste obligatoire et les contrôles en gendarmerie pour faire respecter les règles sont fréquents.