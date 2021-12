Covid-19 : Emmanuel Macron promet de rouvrir les discothèques "au plus vite"

"On ne demande pas l'aumône, on veut travailler", a-t-il ajouté. Estimant que le contrôle du pass sanitaire était respecté par ces établissements, "on prend encore cher" pourtant, a-t-il asséné.

"Il ne faut pas croire qu'on vous stigmatise, on est obligé de vous demander ce petit effort", lui a répondu Emmanuel Macron. Contrairement aux restaurants et aux bars, où "on est assis", "la plupart du temps on n'est pas autour d'une table" dans les discothèques, a-t-il justifié devant le patron qui se plaignait d'une différence de traitement entre ces établissements.