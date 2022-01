Covid-19 : ce qu'il faut retenir des adaptations du protocole sanitaire à l'école

• Enfin, il n'y aura plus besoin pour les parents de produire une attestation pour chaque test négatif. "On va demander une attestation une fois pour toutes, pour simplifier la vie des parents et des enseignants", a ajouté Jean Castex. Cette disposition sera mise en place en fin de semaine pour laisser les écoles se préparer.

Malgré la propagation galopante de l'épidémie de Covid dans les écoles, le gouvernement n'a qu'un seul objectif : laisser au maximum les établissements ouverts. "10.453 classes ont été fermées ce lundi, soit 2% des classes en France", a annoncé le chef de l'exécutif. "Si on fermait une classe au premier cas, compte tenu de l'explosion d'Omicron, en quelques jours, toutes les écoles de France et de Navarre seraient fermées", a-t-il poursuivi.

Pour autant, ces nouvelles mesures suffiront-elles à répondre à toutes les interrogations des parents d'élèves et des enseignants ? Rien n'est moins sûr... Les réactions des syndicats d'enseignants ont été très fraîches : Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, a dénoncé un "total mépris vis-à-vis des enseignants qui sont sur le terrain", estimant que cela n'allait "pas du tout faire réduire le nombre de contaminations à l'école, au contraire (...) car il suffit désormais d'une attestation sur l'honneur des parents". Par rapport à "la façon dont on protège les personnels et les élèves, il n'a apporté aucune réponse", a abondé Sophie Vénétitay, du Snes-FSU (1er dans le second degré). Pour Stéphane Crochet, du SE-Unsa, "cette nouvelle règle ne va faire qu'ajouter de la tension sur le terrain, là où la situation est déjà

très tendue". Sept syndicats du primaire et du secondaire ont appelé à un mouvement de grève jeudi 13 janvier.