Pass sanitaire : "Nous aiderons les secteurs culturels à traverser ce trou d'air", affirme Roselyne Bachelot

Le pass sanitaire ne fait pas que des heureux. Alors qu'il doit être instauré dès le 9 août dans les bars, restaurants ou encore les trains interrégionaux, le précieux sésame est d'ores et déjà imposé dans les lieux de culture et de loisirs depuis le 21 juillet. Et ce n'est pas sans conséquence. "Nous sommes sur une baisse de fréquentation de 41%", note sur LCI la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, invitée de Darius Rochebin ce mercredi.

En attendant, le secteur culturel subit une baisse de son chiffre d'affaires, à l'issue d'une saison au cours de laquelle il a déjà été grandement secoué par les différentes mesures restrictives. "Nous sommes le pays qui a le plus aidé le secteur culturel et nous allons continuer", défend Roselyne Bachelot. "D'abord, en maintenant les aides transversales, puis en établissant des aides secteur par secteur si c'est utile, et enfin nous sommes en train de réfléchir sur les prêts garantis par l'État pour étaler les remboursements. Nous aiderons les secteurs culturels à traverser ce trou d'air", promet-elle, un an après son arrivée au ministère.