Covid-19 : un "pass sanitaire" bientôt expérimenté pour l'Outre-mer

Selon nos informations, ce "travel pass" d'Air France entrera en vigueur le 11 mars. "L'idée est de pouvoir rouvrir des lieux en sécurité, et pouvoir tracer grâce à ces applications", a précisé Jean-Baptiste Djebbari sur LCI. Et ce dernier de mettre les différences entre ce "pass" et le passeport vaccinal : "Le passeport vaccinal consiste à dire sans vaccin, vous n'avez pas accès aux aéroports, aux restaurants…. Là, l'idée est différente. C'est de dire que pour rouvrir les activités, on va améliorer le protocole sanitaire global. Ce n'est pas conditionné aux vaccins. Par exemple pour rentrer dans un avion, il faut un test PCR négatif."