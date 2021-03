Covid-19 : face à la dégradation de leurs conditions de travail, ils ont décidé de quitter l'hôpital

Depuis plus d’un an et le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le personnel hospitalier est en première ligne et au bord de l’asphyxie, alors qu’une troisième vague frappe l’Hexagone. Devant la dégradation des conditions de travail, nombreux sont ceux à jeter la blouse blanche. C’est le cas de cette jeune infirmière qui, après seulement trois ans de pratique à l’hôpital, a décidé de quitter son établissement.

"On fait du non-stop, on ne s’arrête pas, on ne prend pas de pause, on ne mange pas. On fait nos transmissions, on continue après de finir notre travail, et après on s’en va", déplore-t-elle, avant d’ajouter : "On a vraiment tous les types de soins et on est toutes seules pour 48 patients. On s’épuise et après on craque." Si les démissions et les demandes de disponibilité des personnels hospitaliers est en augmentation, quitter l’hôpital n’est pas chose aisée.