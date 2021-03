Covid-19 : Jean-Michel Blanquer défend l'ouverture des écoles et s'attire une pluie de critiques

Des parents et des enfants réclamant la réouverture des classes et la fin du distanciel : c'est ce que contient une vidéo, diffusée dimanche soir sur le compte Twitter de Jean-Michel Blanquer. Un simple tweet plutôt mal accueilli par la communauté enseignante.

Sur l'air de "Another Brick In The Wall" de Pink Floyd, des parents (et des enfants) dépeignent dans leurs paroles leur quotidien. Depuis plusieurs mois, les établissements scolaires sont en effet quasiment tous fermés ou n’accueillent qu’une faible partie de leurs étudiants en présentiel. "Nous avons juste besoin d’apprendre en personne/Nous ne pouvons pas être en ligne toute la journée/Nous avons besoin de retrouver nos amis en classe/Nous ne pouvons plus rester à la maison", chantent en chœur ces Californiens.