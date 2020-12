L'Agence européenne des médicaments pourrait autoriser le vaccin Pfizer avant Noël

Le vaccin Pfizer-BioNTech sera-t-il autorisé en Europe ? La réponse est entre les mains de l'Agence européenne des médicaments (AEM). Le verdict n'est plus qu'une question de jours : l'instance, qui devait se réunir le 29 décembre pour trancher, a annoncé ce mardi qu'elle se pencherait finalement dessus le 21 décembre. En cause : la pression exercée par l'Allemagne, qui souhaite attaquer la campagne de vaccination le plus tôt possible.

Berlin avait déjà appuyé de tout son poids les appels lancés plus tôt par la Hongrie et la Pologne pour une décision plus rapide de l'AEM. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait déclaré le 4 décembre à la radio publique de son pays que le Brexit avait permis au Royaume-Uni d'être "plus apte à intervenir" et à "faire valoir ses intérêts". La pression était ensuite montée d'un cran la semaine dernière à l'occasion d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne. L'Italie a par exemple depuis joint sa voix aux réclamations des autres pays, le ministre de la Santé du pays déclarant ce mardi espérer que l'AEM "sera apte à donner plus tôt que prévu son approbation pour le vaccin Pfizer-BioNTech."

Si plusieurs pays ont tapé du poing sur la table, c'est aussi car l 'Europe est à la traîne. La semaine dernière, le Royaume-Uni post-Brexit est en effet devenu le premier pays au monde à accorder une autorisation d'urgence au vaccin, avant d'être rapidement suivi par les Etats-Unis, le Canada, Singapour et Bahreïn.