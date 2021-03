Covid-19 : l'expérimentation de l'ouverture des terrasses de restaurants réclamée par l'Uhmi

Début mars, l'exécutif laissait entendre une réouverture des restaurants et des bars "entre le 15 avril et le 15 mai". Emmanuel Macron encourageait lui-même les Français en leur demandant de tenir encore "4 à six semaines" avant d'éventuels assouplissements. Mais avec plus de 45.600 nouveaux cas déclarés jeudi et 19 départements confinés, l'heure ne semble pas encore au relâchement et encore moins à la reprise du secteur de la restauration. Pourtant, l'Union départementale des métiers de l’industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales (Umih 66) a tenté jeudi une approche auprès du gouvernement.