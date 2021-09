Covid-19 : la 3e dose de vaccin arrive dans les maisons de retraite

"Pour les personnes les plus vulnérables, au fil du temps, l'efficacité de (la) vaccination décroît", a rappelé le Premier ministre Jean Castex, venu assister lui-même à des injections dans un Ehpad de Clamart, en banlieue parisienne. Cette campagne de rappel est d'autant plus importante que les résidents des maisons de retraite ont "payé un très lourd tribut" au début de l'épidémie, "avant que la vaccination n'arrive", a-t-il ajouté.

Ainsi, à la pharmacie centrale de l'Abrapa (Bas-Rhin), sollicité dans le sujet TF1 en tête de cet article, les doses sont en stock et prêtes à être distribuées à la demande des établissements. La gestion des matériels et des vaccins y est centralisée pour quatre Ehpad. L'organisation est désormais bien rodée. Cette troisième dose ne devrait poser aucun problème.

Du côté des résidents, la vaccination est toujours bien accueillie. Tous sont conscients de l'importance de continuer à être protégés, le plus longtemps possible. Une troisième dose donc pour une vie la plus normale possible et continuer à profiter, sans crainte, de tous les bons moments.

Selon les chiffres officiels, le virus a fait plus de 26.700 morts dans les maisons de retraite, soit près d'un quart du nombre total de décès en France. Mais 90% des résidents ont désormais reçu deux doses de vaccin et depuis, leur "taux de mortalité, et même de maladie, a considérablement chuté", s'est félicité le chef du gouvernement.