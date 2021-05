Les droits des résidents en Ehpad dégradés avec la pandémie, constate la Défenseure des droits

Ces derniers mois, note le rapport, il y a eu "une augmentation, de la part des directions des établissements, de violations de la liberté d'aller et venir des résidents ainsi que de leur droit au maintien des liens familiaux". L'autorité dirigée par Claire Hédon note en outre qu'il y a eu des restrictions de sorties pendant des périodes où la France s'était déconfinée, des tests de dépistage ont été réalisés sans aucun consentement, des visites de proches ou d'aidants familiaux ont été également interdites, pendant plusieurs semaines.

"L'examen de ces réclamations montre, de manière récurrente, des atteintes aux droits fondamentaux, au respect de la dignité et l'intégrité des personnes accueillies", juge la Défenseure des droits qui pointe une inégalité de traitement. "Le droit à la vie privée et familiale a été grandement entravé au cours de la crise sanitaire, et de façon bien plus importante pour les personnes résidant en Ehpad que pour le reste de la population".