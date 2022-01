Covid-19 : la FCPE appelle les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école le 13 janvier

Toutefois, depuis le 7 janvier, les élèves n'ont plus à recommencer le cycle des tests si un second cas est détecté dans les 7 jours après le premier. Mais même avec cette nouvelle règle, les pharmacies et les laboratoires croulent sous les demandes.

Face au "casse-tête" de ce dernier protocole, la FCPE exige des moyens matériels et humains supplémentaires. "Il est temps que l’école redevienne un lieu protégé et non la variable d’ajustement d’une politique sanitaire en crise", continue la Fédération en réclamant des masques, des capteurs C02, des purificateurs d’air et même du savon.

Ce lundi, auditionné par les sénateurs, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a réaffirmé la volonté du gouvernement de "ne pas fermer les écoles" et a indiqué qu'une commande "de 11 millions d'autotests" avait été faite en début de semaine.