Covid-19 : la France peut éviter la flambée "si les gens vaccinés depuis plus de sept mois font une troisième dose"

"Globalement, on ne devrait pas contribuer à avoir beaucoup de décès sur cette zone Europe grâce à notre taux de vaccination surtout si les gens vaccinés depuis plus de sept mois vont bien faire faire leur troisième dose", a ainsi estimé le médecin en santé publique et conseiller médical de France Assos Santé, soulignant que "c'est très important".

Si le taux de vaccination comparé en France "peut même être qualifié de très bon", le médecin a en effet rappelé qu'"il reste néanmoins plusieurs milliers de personnes qui devraient être vaccinées qui ne le sont pas encore du tout". Or, "eux sont à risque de formes graves et pour les plus fragiles de décès si jamais le virus circulait beaucoup, si jamais on baissait les gestes barrières", a-t-il prévenu par ailleurs.