Covid-19 : la Guadeloupe va se déconfiner par étape à partir du 8 octobre

Un retour à la vie (presque) normale en Guadeloupe. L'île, confinée depuis début août, entamera sa première phase de déconfinement le 8 octobre au vu d'une "diminution des indicateurs de l'épidémie depuis près de 6 semaines consécutives", a annoncé, vendredi 1er octobre, le préfet Alexandre Rochatte. "Si certaines mesures doivent être encore précisées", le représentant de l'État a confirmé "d'ores et déjà" le couvre-feu relevé de 20h à 22h, la fin des limitations de déplacements à 10 kilomètres et la réouverture normale des établissements recevant du public, soumis au pass sanitaire.

"Déjà près de 200 établissements sont ouverts et appliquent de manière volontaire le pass sanitaire et 30 autres ont demandé leur ouverture au même titre", a précisé Alexandre Rochatte. Mais après le 8 octobre, une phase de transition sera appliquée, comme dans l'hexagone, via un "système de jauge". "Le pass sanitaire ne s'appliquera qu'après les 30 premiers clients durant les deux premières semaines" qui suivent la réouverture administrative des établissements recevant du public. Au bout de ces deux semaines de mise en route, le pass sanitaire devra être demandé "dès le premier client", a ajouté le préfet de Guadeloupe. Les contrôles des salariés en contact avec le public commenceront un peu plus tard, à partir de la fin octobre.