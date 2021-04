La liste des professions autorisées à déposer leurs enfants à l'école la semaine prochaine

Pour face à une situation épidémique inquiétante, le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir que les crèches, écoles, collèges et lycées vont être fermés à compter du lundi 5 avril et pour une durée de trois à quatre semaines. Les cours se feront à la maison, puis le pays entier sera placé en vacances de printemps les deux semaines suivantes, avec une rentrée programmée au 26 avril.

Les professions concernées par ce dispositif d'urgence sont mentionnées en page d’accueil du site monenfant.fr. En voici la liste complète :

• Les biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers diplômés d’État, médecins, masseurs kinésithérapeutes, pharmaciens, sages-femmes.

• Les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage et de vaccination (personnels soignants et administratifs des centres de vaccination, pompiers), ainsi que les préparateurs en pharmacie et les ambulanciers.

• Les agents des services de l’État chargés de la gestion de la crise au sein des préfectures, des agences régionales de santé et des administrations centrales, ainsi que ceux de l’assurance maladie chargés de la gestion de crise.

• Les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ; services d’aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; Services infirmiers d’aide à domicile ; Lits halte soins santé (LHSS) et Lits d'accueil médicalisés(LAM) ; appartements de coordination thérapeutique ; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus.

• Les personnels des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de la protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les établissements associatifs et publics, pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée.

• Les enseignants et professionnels des établissements scolaires, les professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant, les assistantes maternelles ou les professionnels de la garde à domicile, les agents des collectivités locales, en exercice

pour assurer le service minimum d’accueil.

• Les forces de sécurité intérieure (police nationale, gendarmerie, surveillant de la pénitentiaire).