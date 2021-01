Covid-19 : le complotiste Silvano Trotta a-t-il touché des fonds publics pour lancer un drive de dépistage ?

Daté du 31 mars 2020, on le retrouve facilement en ligne sur le site de l'entreprise. Stéphie Télécom annonçait avoir accompagné "l'initiative du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins dans la mise en place d'un Drive de dépistage Covid-19 dédié aux personnels soignants du département". Si le texte est signé d'un certain Philippe Payn, directeur général de cette entreprise de télécommunication, un rapide coup d'œil sur le site de la société suffit pour découvrir que Silvano Trotta en est bien le président. Et il ne s'agit pas d'un homonyme, comme en attestent certaines photos ou encore l'adresse de domiciliation du siège, en Alsace.

Face à la polémique, le principal intéressé, qui a notamment participé au "documentaire" Hold Up, a réagi décrivant des "mensonges" et des "fake news" venant de ses opposants. "On me rapporte encore des mensonges écrits sur moi, par des personnes toxiques et idiotes pour ne pas dire méchantes", écrit ce "covido-sceptique" sur Facebook le 15 janvier.

Pourtant, dans le corps de la publication, l'ufologue (spécialiste des ovnis) ne nie pas les faits. Il précise avoir bien participé à la mise en place de ce drive mais à titre gracieux. "Une de mes sociétés s'est associée à [cette initiative] en offrant GRATUITEMENT et en 48H le système de réception automatisé des appels", se félicite-t-il.