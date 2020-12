Le Conseil d'Etat confirme la fermeture des remontées mécaniques, qui pourraient rouvrir à partir du 7 janvier

Plusieurs conseils départementaux et régionaux, des collectivités locales et des acteurs économiques des sports d'hiver avaient demandé au Conseil d'Etat de suspendre la fermeture des remontées mécaniques décidées par le gouvernement pendant la période de Noël. Mais ce vendredi, il a rejeté cette requête.

Ses auteurs avaient plaidé leur cause auprès du Conseil d'État et avancé que cette décision aurait des "conséquences économiques dramatiques". Ils avaient notamment mis en avant "l'intérêt supérieur vital" de territoires dont "les flux économiques créés par le tourisme" sont la "seule ressource". Dans son communiqué, le Conseil d'État reconnaît "que la mesure contestée aura des effets économiques certes très importants pour les zones concernées".

Mais "il relève que l’épidémie de Covid-19 se maintient à un niveau élevé, qui crée une forte pression sur le système de santé, notamment dans les régions où se pratiquent les sports d’hiver. Il juge ainsi que la mesure contestée, qui a pour objectif de limiter les contaminations supplémentaires occasionnées par des flux importants de déplacements, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par les requérants, et notamment à la liberté d’entreprendre." Le risque d'engorger encore plus les hôpitaux environnants en y transférant les victimes d'accident de ski était d'ailleurs l'argument principal du gouvernement pour justifier cette mesure. Or pour les auteurs du référé, 95% de l'accidentologie liée au ski est prise en charge par les cabinets des médecins de ville.