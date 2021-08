Covid-19 : "Le discours antivax ne peut plus être écouté", alerte l'infectiologue Enrique Casalino

"Qu'il y ait 200.000 personnes dans la rue, ça ne me fait absolument rien." Au lendemain d'un nouveau week-end de mobilisation contre l'extension du pass sanitaire, en vigueur depuis ce lundi 9 août, l'infectiologue Enrique Casalino invité de La Matinale de LCI ce mardi, a estimé qu'"aujourd'hui, le discours antivax ne peut plus être écouté" parce que les personnes qui y prennent part "font prendre un risque colossal au quotidien à tous."

"Je pense qu'il y a un temps pour l'information, il y a un temps pour convaincre et un temps pour appliquer les règles", a-t-il poursuivi, estimant, au sujet de la vaccination obligatoire notamment, "que le moment de se poser la question est arrivé".

"Je comprends qu'il y a des réticences et je les respecte, mais je pense que pour les soignants et la fonction publique en général, nous avons tous une responsabilité vis-à-vis collectif (...) et aujourd'hui dire 'je ne me fais pas vacciner' c'est prendre un risque individuel, mais surtout faire courir un risque à la collectivité", a-t-il ajouté, alors que les soignants et d'autres professions en contact avec des publics fragiles ont jusqu'au 15 octobre pour présenter un schéma vaccinal complet.

La réanimation "est une épreuve très douloureuse", a-t-il insisté, évoquant "des horaires de visite contraints, des soins très lourds, une humanité violée."