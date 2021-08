Covid-19 : le gouvernement adapte ses aides économiques pour les Outre-mer sous tension

Selon le communiqué diffusé dimanche, les entreprises fermées administrativement plus de 21 jours par mois (contre 30 jours jusqu'à présent) et accusant plus de 20% de perte de chiffre d'affaires (CA) pourront bénéficier du fonds de solidarité "renforcé" (20% du chiffre d'affaires à hauteur de 200.000 euros).

Les entreprises des secteurs dit "protégés" (tourisme, événementiel, culture, sports et loisirs, hôtellerie-restauration, transports... et les activités qui en dépendent), soumises à l'état d'urgence plus de 21 jours en août, bénéficieront du fonds de solidarité "renforcé" dans les mêmes conditions que le mois de juin, c'est-à-dire à hauteur de 40% de leur perte de chiffre d'affaires (contre 20% dans les autres territoires) dans la limite de 20% du CA et de 200.000 euros. Elles pourront par ailleurs bénéficier de l'exonération de charges patronales et d'un régime plus favorable d'aide au paiement des charges sociales (20% au lieu des 15% actuels).