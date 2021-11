Covid-19 : le Parlement autorise le pass sanitaire jusqu'à la fin juillet 2022

Le vote de l'Assemblée nationale, qui valide le texte au nom des deux chambres après l'opposition du Sénat, a été acquis par 118 voix pour, 89 contre et une abstention. En vigueur jusqu'au 15 novembre, le pass sanitaire pourra être requis jusqu'au 31 juillet 2022, le gouvernement pouvant décider de l'arrêter plus tôt en cas d'évolution favorable de l'épidémie, selon les dispositions du projet de loi de "vigilance sanitaire" adopté définitivement par le Parlement vendredi.

Le gouvernement devra présenter au Parlement, au plus tard le 15 février prochain, un rapport sur les mesures prises, leur impact sur les indicateurs sanitaires et les perspectives. Ce rapport-bilan pourra faire l'objet d'un débat en commission ou en séance publique, ce à quoi s'est engagé le gouvernement, sans satisfaire les oppositions.

Obligatoire depuis juillet dans les "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes, le pass, à savoir un test Covid négatif, une attestation de vaccination complète ou un certificat de rétablissement, a été étendu en août aux cafés, restaurants, foires et salons professionnels, ainsi qu'aux avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux sauf urgence. Sur décision des préfets, les centres commerciaux peuvent y être soumis. Depuis octobre, les 12-17 ans sont également assujettis au pass sanitaire. Les salariés des secteurs concernés ont l'obligation de disposer d'un pass depuis le 30 août.