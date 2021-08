Covid-19 : le rappeur Akhenaton du groupe IAM hospitalisé pour gêne respiratoire

Akhenaton hospitalisé à cause du coronavirus. Le rappeur, fondateur du groupe IAM, a été pris en charge dimanche soir à l'hôpital de la Timone, selon nos confrères de BFM Marseille et de La Provence. Contactée, la famille du rappeur, âgé de 52 ans a simplement confirmé qu'il avait été pris en charge par l'hôpital de Marseille mais refusé de commenter son état de santé.

Toujours en juillet, le groupe, et plus particulièrement son leader Akhenaton, avait communiqué sur les réseaux sociaux, pour critiquer avec véhémence la gestion de l'épidémie par le gouvernement et notamment les dernières mesures de restrictions sur le pass sanitaire et la vaccination.