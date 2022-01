Covid-19 : "Le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé", selon l'épidémiologiste Arnaud Fontanet

Cela ne devrait pas signer la fin de la présence du coronavirus pour autant. Pour l'épidémiologiste, "ce virus, il va s’installer, il va circuler et on aura très probablement des épidémies de Covid dans les années qui viennent". Pour autant, le professeur au Conservatoire national des arts et métiers a assuré que ces vagues seraient moins dangereuses. "À chaque vague, on a renforcé notre immunité. Et au fur et à mesure, on se protège des formes graves", a-t-il souligné.

Ces observations viennent confirmer des chiffres récents porteurs d'espoirs. Dimanche, la situation restait stable dans les services de soins critiques qui reçoivent des malades du Covid, tandis que le nombre de nouveaux cas dépistés a nettement décru sur une semaine, selon les chiffres officiels.