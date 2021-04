Covid-19 : les assistantes maternelles pourront finalement continuer à travailler

Depuis les nouvelles restrictions annoncées mercredi soir par Emmanuel Macron, les parents dont les enfants sont gardés par une assistante maternelle ne savent plus sur quel pied danser. Si leur sort n'avait pas été évoqué par le président de la République, Matignon a annoncé jeudi soir qu'elles seraient elles aussi à l'arrêt, "en cohérence avec les crèches". Quelques heures plus tard cependant, l'exécutif a finalement indiqué que la question de l'accueil des enfants par les assistantes maternelles n'était pas encore tranchée.

Ce vendredi, après une réunion en visioconférence entre les services du secrétaire d'État à l'Enfance, Adrien Taquet, et les syndicats et associations relatifs au milieu de la petite enfance, il a finalement été décidé que les assistantes maternelles pourraient continuer à travailler "comme en mars 2020", selon la Confédération des Syndicats d'Assistants Familiaux et Assistants Maternels. Au printemps dernier, les gardes d'enfants à domicile étaient autorisées, mais les assistantes maternelles et les aides à domicile étaient éligibles au chômage partiel si elles ne pouvaient plus exercer leur activité en raison de la crise sanitaire.