Covid-19 : les caméras de vidéo-surveillance utilisées à Nice pour faire respecter le confinement

Pour agir, la police bénéficie d'un logiciel jusqu'alors jamais montré à la télévision et qui recense toutes les infractions liées au Covid-19 depuis mars 2020. 17.000 procès-verbaux sont cartographiés, rue par rue. Là où il y a le plus de points rouges, les caméras et les policiers vont redoubler de vigilance.

Dès ce vendredi soir, si des infractions sont commises, les agents de surveillance vont intervenir directement auprès de la caméra si elle est reliée à un haut-parleur. "Si nous identifions un regroupement de dix personnes, les agents sont en capacité d'intervenir directement auprès de cette caméra, et de demander à ces personnes de rentrer chez elles parce que le confinement a débuté", explique Anthony Borré, le premier adjoint au maire de Nice, délégué à la sécurité.

Il y a aussi des messages préventifs qui peuvent surgir de n'importe où : "Pour votre santé et celle de vos proches, limiter les déplacements et rester confiné", peut-on par exemple entendre. Mais comme la technologie ne peut pas tout, il y a également des patrouilles mobiles qui vont se poursuivre tout le week-end, y compris pour contrôler les attestations. Et si on ne respecte pas les règles, c'est 135 euros d'amende. La préfecture demande aux forces de l'ordre de la fermeté pendant tout le week-end.