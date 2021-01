Les cantines vont-elles fermer à l'école ?

Selon nos informations, les paniers-repas pris en classe pour éviter les brassages sont aujourd'hui l'option privilégiée par le gouvernement et vus comme une bonne alternative pour fermer les cantines scolaires et ne pas faire supporter les coûts aux parents. Comme l'a rappelé à l'AFP Agnès Le Brun, chargée des questions de l'éducation à l'Association des maires de France (AMF), "si on supprime la cantine, certaines familles ne vont plus envoyer leurs enfants à l'école". C'est notamment le cas dans les zones rurales où demander aux élèves, qui habitent loin, de rentrer chez eux le temps du déjeuner relève de l'impossible.

Côté syndicat, certains ne sont pas enchantés par l'idée, ou du moins dubitatifs. "Si c'est pour accroître le brassage dans les classes, quel intérêt ?", s'est interrogé Philippe Vincent, secrétaire général du premier syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN). "Va se poser la question de l'aération de la salle de classe dans laquelle les élèves passent la journée, dans laquelle ils déjeunent", a avancé sur LCI Sophie Vénétitay, professeure de SES et secrétaire générale adjointe SNES-FNU. "Va aussi se poser la question du nettoyage et de la désinfection, mais aussi de la surveillance."