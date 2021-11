Covid-19 : les entreprises sont-elles prêtes pour un éventuel retour au télétravail généralisé ?

"C’est une décision qui relève du dialogue entre l’État et les entreprises mais on pourrait probablement optimiser l’utilisation du télétravail dans cette phase pour faire face à la 5e vague", a-t-il ainsi expliqué au micro de France Inter. "Nous n'envisageons pas aujourd'hui de renforcer les règles sur le télétravail", a fait savoir ce jeudi le ministère du Travail tandis que Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, avait de son côté indiqué en sortie du Conseil des ministres mercredi, ne "pas avoir d'annonce à faire sur le sujet" mais que ne rien n'était exclu "par principe". Mardi, le ministre de la Santé s'était, lui aussi, montré prudent auprès de 20 Minutes, évoquant un outil "auquel nous avons eu recours quand il a fallu" et qui "fait partie des mesures que nous pourrions mobiliser". Qu'en pensent les entreprises ?

La déclaration de Jean-François Delfraissy "nous est apparue un peu prématurée et on a été contents de constater ces derniers jours qu'on n'était pas les seuls à le penser", réagit à chaud Benoit Serre, vice-président de l'ANDRH et DRH de L'Oréal France, estimant que "le gouvernement a raison de rester prudent". Et d'insister : "En plus on prend ça comme un acte de confiance à assumer les éventuelles conséquences d'une cinquième vague".

Pour autant, "si la situation se dégrade, et qu'il s'impose de repasser à trois ou quatre jours de télétravail par semaine, on le ferait", souligne-t-il, précisant qu'il faudrait le cas échéant "que cette décision soit bien mesurée parce que maintenant qu'on a l'expérience, on sait que les conséquences du télétravail de principe peuvent être néfastes voire destructrices pour les gens comme les entreprises".