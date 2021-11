Les fraudes et attaques en ligne en hausse depuis le début de la crise sanitaire

Comment ces criminels s'y prennent-ils ? Ils mettent notamment à la vente des biens et perçoivent des paiements sans jamais livrer les objets commandés, mais aussi "escroquent les boutiques en ligne ayant des mesures de sécurité faibles". Autre technique, celle du "phishing", l'hameçonnage : se faire passer pour des services de livraison, demandant des informations personnelles comme le compte de la victime et les détails de sa carte de crédit en prétendant offrir des informations sur un colis. Ils utilisent notamment la méthode de "smishing", l'envoi de SMS vers des téléphones portables.

Les escrocs ciblent également les grandes entreprises et les institutions gouvernementales dans "des attaques manuelles bien orchestrées", notamment contre des sociétés "qui ont à la fois la capacité financière de payer de grosses rançons et la nécessité de reprendre rapidement leurs activités en cas de cyberattaque réussie".

L'agence alerte également sur le fait que les enfants ont passé davantage de temps en ligne pendant l'épidémie, sans être toujours surveillés, ce qui a permis à des prédateurs de les manipuler et de leur soutirer notamment des contenus pédopornographiques. "Attirés par des délinquants utilisant de fausses identités sur des plateformes de jeux et des réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes enfants tombent dans le piège de la production et du partage de contenu explicite", met en garde Europol.

"L'enregistrement à l'insu des victimes et la diffusion ultérieure de contenu sexuel explicite en direct constituent une autre menace alarmante, appelée 'capping'", souligne-t-elle aussi, relevant que ces contenus sont souvent diffusés sur des réseaux sociaux ou des applications de messagerie cryptées qui prolifèrent.

Pour lutter contre cette recrudescence de ces diverses attaques, "il est crucial d'ajouter un autre niveau de protection en termes de cybersécurité", estime Europol, proposant notamment d'étendre le recours à l'authentification multifacteur, qui exige plusieurs vérifications pour pouvoir se connecter à un compte - par exemple un mot de passe combiné à des données biométriques, comme une empreinte digitale. L'agence insiste également sur la nécessité de mener davantage de campagnes de sensibilisation et de prévention.