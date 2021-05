Covid-19 : les bulletins météo, victimes collatérales de la crise sanitaire

En cause ? La chute historique du trafic aérien de passagers en 2020 : 66% au niveau mondial et 75% pour ce qui concerne uniquement les vols internationaux. Or, si d'aucuns l'ignorent, lorsqu'ils quittent le tarmac, les avions de ligne, bardés de capteurs, font office de véritables stations météo.

À titre de repère, au décollage comme à l'atterrissage, des informations sont ainsi collectées toutes les dix secondes. En altitude, cette collecte de données a lieu toutes les deux minutes et concerne aussi bien la pression de l'air, que l'humidité, la température ou encore la vitesse du vent. Autant de paramètres qui, une fois analysés, permettent d'établir et d'affiner des modèles météorologiques et des algorithmes d'une fiabilité et d'une précision normalement plus élevées que ceux obtenus via d'autres méthodes.

On estime ainsi qu'avant la chute drastique du trafic aérien, 80% des prévisions météo étaient fiables à six jours. Mais ce délai de projection a été divisé par deux depuis un an selon les spécialistes. Et il est donc désormais difficile d'annoncer le temps prévu d'une semaine à l'autre.