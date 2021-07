Licenciement et pass sanitaire : "Nous encadrerons les choses" en cas d'abus, prévient Borne

La ministre du Travail a rappelé ce jeudi dans Les Échos que la loi sur l'extension du pass sanitaire avait pour but d'inciter à la vaccination, et non d'entraîner une vague de licenciement massive après le 31 août. "Le pass sanitaire est là pour éviter d'imposer des restrictions et ne pas fermer des activités comme lors des précédentes vagues", a-t-elle déclaré.

"Mon objectif depuis le départ est d'éviter à tout prix d'aboutir à des licenciements", rappelle la ministre et que c'est notamment "pour cela qu'au bout de trois jours de suspension du contrat de travail pour absence de pass, un entretien entre l'employeur et le salarié est prévu. Et que devront être examinées les possibilités de prise de congé, de RTT, de télétravail ou de reclassement temporaire, quand c'est possible."

"Je fais confiance aux employeurs et aux salariés pour trouver une solution. À défaut, nous avons mis en place une procédure de suspension de contrat de travail pour éviter d'en arriver au licenciement, ce qui reste toutefois possible selon les règles du droit de travail", poursuit-elle.