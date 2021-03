Covid-19 : malgré la crise, ils ont décidé de lancer leur boîte

Depuis plus d’un an, la pandémie du Covid-19 a bouleversé la vie de tous les Français, à la fois sur le plan personnel que professionnel. Ainsi, de nombreux Français ont perdu leur emploi, majoritairement dans le secteur de la restauration. C’est notamment le cas d’Orlana Guarnieri, une jeune cheffe qui a dû tout recommencer il y a un an. Aujourd’hui à son compte, elle propose des soupes sur les marchés très tôt le matin.

Un changement radical, elle qui travaillait essentiellement la nuit : "Là maintenant, commencer à 6h du matin, c’est un vrai changement dans ma vie, je ne pensais pas pouvoir le faire." Pour lancer son affaire, elle a obtenu un micro-crédit de 3500 euros pour acheter et aménager un vélo en cuisine ambulante. Si elle assure trois marchés par semaine, elle ne se verse pas encore de salaire et gère avec minutie ses dépenses et ses stocks, récupérant notamment des invendus.

À force de travail, la récompense est au rendez-vous. En deux mois, ses recettes ont doublé, un marché lui rapportant en moyenne 150 euros. Pour elle, cette embellie ne fait que renforcer sa détermination : "Je me dis que, de toute façon, ça va marcher. Je pense encore transformer mon vélo, j’ai une grande marge de progression donc tout va bien, ce n’est que le début."