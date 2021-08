Mobilisation anti-pass sanitaire en hausse, 237.000 manifestants à travers la France

Dans la capitale, les différents cortèges ont rassemblé plus de 17.000 personnes. Un chiffre là aussi en hausse par rapport à la semaine précédente. Au total, sept membres des forces de l'ordre ont été blessés et 35 interpellations effectuées.

De Toulon à Lille, en passant par Montpellier et Nice, la contestation ne faiblit pas. Au contraire. Des centaines de milliers de Français se sont mobilisés contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale de certaines professions pour le quatrième samedi consécutif. 237.000 personnes ont ainsi battu le pavé ce samedi 7 août dans 150 villes différentes, contre 204.000 la semaine dernière, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Ces défilés ont lieu au lendemain d'un nouvel appel lancé par Emmanuel Macron en faveur de la vaccination. Et à l'avant-veille de la mise en place du pass sanitaire pour nombre d'activités du quotidien. Un outil, symbole de la politique gouvernementale pour les manifestants, qui crispe et cristallise les tensions. Dans le centre de Paris, c'est en tout cas bien lui, ainsi que le chef de l'État, que ciblaient les slogans résonnant dans un cortège par ailleurs relativement calme. "Macron, ton pass, on n'en veut pas", scandaient les quelque 17.000 personnes rassemblées, largement encadrées par les gendarmes mobiles.

Comme dans la capitale, c'est une foule hétérogène de Français qui s'est réunie à travers le reste du pays. Entre pompiers en tenue, soignants en blouse ou Gilets jaunes "historiques", les profils étaient à nouveau multiples. C'était tout particulièrement le cas dans le sud de la France où l'affluence y était, tout comme le samedi précédent, particulièrement forte. Selon la police, 47.000 personnes ont défilé dans le Sud-Est du pays. Ils étaient 19.000 à Toulon, près de 10.000 à Nice, 8000 à Montpellier, au moins 6000 à Marseille, 2500 à Aix-en-Provence et 300 à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône, 1500 à Fréjus et 500 Draguignan dans le Var, selon la police et les préfectures.

Dans le reste de l'Hexagone, 5000 personnes ont défilé à Toulouse, 5300 à Nantes, 3800 à Metz, 3300 à Bordeaux et 2500 à Lyon.