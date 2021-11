Covid-19 : voici les départements concernés par le retour du masque obligatoire à l'école

"Dès lors que la situation se dégrade, malheureusement, nous devons réactiver un certain nombre de mesures", a justifié Gabriel Attal. "On sait très bien que pour les plus jeunes enfants en termes de confort élémentaire, mais aussi et peut-être même surtout, en termes d'apprentissage, en termes d'éveil à l'autre, le port du masque est loin d'être évident."