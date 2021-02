Covid-19 : Mayotte se reconfine pour trois semaines minimum

"Cela veut dire que nous retrouvons les contraintes que l'on a connues il y a un an, avec un recours massif au télétravail, la fermeture des guichets des services publics, ainsi que des écoles, collèges et lycées. Même chose pour les commerces non-essentiels et les bars et restaurants", a-t-il détaillé sur la chaîne locale, Mayotte la 1ère.

"Avant d'arriver à cette décision de reconfinement généralisé, on a tout tenté", a tenu à souligner le préfet. "Depuis le 1er février, trois communes (Bouéni, Pamandzi et Dzaoudzi Labattoir) étaient confinées du fait de l'observation de taux d'incidence particulièrement élevés. Un couvre-feu à 18h était également en vigueur". Le préfet avait par ailleurs déjà annoncé la fermeture pour au moins deux semaines des marchés ainsi que des lieux de culte.

Pour justifier cette décision, un peu plus tôt dans la journée, l'Agence régionale de Santé avait communiqué les derniers chiffres, et ils sont mauvais, avec 1.232 cas en une semaine, et une très forte augmentation des hospitalisations ces derniers jours : "77 patients sont actuellement hospitalisés et 11 patients sont en réanimation", selon un communiqué du ministère des Outre-mer. Mais surtout, le taux d'incidence s'est envolé. Ainsi, du 3 janvier au 3 février, il est passé de 50 à 415 pour 100.000 habitants avec un taux de positivité de 17%.

Et ce qui inquiète particulièrement les autorités, c'est la présence de deux variants sur le territoire : le 29 janvier, l'ARS confirmait au moins 78 cas du variant sud-africain, et un cas de variant britannique. Résultat, "le virus se diffuse partout, pas une seule commune n'est épargnée, et il touche des gens plus jeunes avec des formes graves chez les gens jeunes. On a même eu des décès chez des personnes qui avaient à peine 25 ans", a alerté Dominique Voynet, la directrice de l'ARS sur Mayotte la 1ère.