Covid-19 : le masque redevient obligatoire sur la côte basque et dans l'Hérault

Par ailleurs, le port du masque devient obligatoire notamment sur les marchés et les brocantes, pour les participants à des manifestations et dans les files d'attente à l'entrée d'établissements recevant du public (cinémas, stades, festivals…) dans tout le département.

La préfecture justifie dans son communiqué cette mesure par "la forte fréquentation touristique de certaines communes en période estivale et la propagation rapide du variant Delta, plus contagieux (66 % des tests positifs)". Le taux d'incidence est actuellement de 405 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants dans la partie basque du département, contre 241 dans l'ensemble des Pyrénées-Atlantique.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, la préfecture a décidé d'imposer le port du masque aux plus de 11 ans, de 09 h 00 à 21 h 00, à Anglet, Biarritz, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, soit l'essentiel des communes littorales basques, ainsi qu'à Bayonne. Cette mesure devrait rester en vigueur jusqu'au 31 août.

Dans l'Hérault, le masque est de nouveau de mise jusqu'au 15 août à l'exception de six communes peu densément peuplées et des plages. Le taux d'incidence y a plus que doublé en quelques jours et atteint désormais 470 cas pour 100.000 habitants.

La consommation d'alcool sur la voie publique est également interdite sur tout le littoral basque et héraultais, ainsi qu'à Bayonne.