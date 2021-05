Covid-19 : où en est la circulation des variants en France ?

Dans son point hebdomadaire , l'agence indique notamment que le variant anglais, plus contagieux que les souches initiales du coronavirus, demeure très majoritaire (80% de suspicion parmi les tests positifs criblés), au-dessus des variants sud-africain et brésilien (5,5%). Dans le détail, le bulletin précise que la proportion de suspicions des mutants venus d'Afrique du Sud (V2) et du Brésil (V3) augmente de 0,5% par rapport à la semaine précédente, mais comporte "des hétérogénéités départementales". En Ile-de-France où elle est surveillée de près, la hausse atteint notamment 11% tandis que la situation semble en revanche stagner dans le Grand Est.

La situation est à ce point préoccupante qu'elle a encouragé vendredi un appel à la vigilance du Conseil scientifique qui s'est "auto-saisi" pour rédiger un nouvel avis. Titré "Printemps 2021 : pour une réouverture prudente et maitrisée avec des objectifs sanitaires", le document a été transmis au gouvernement jeudi soir et mis en ligne vendredi. Le conseil y s'inquiète en particulier du "décalage entre les conditions d'ouverture envisagées et le niveau de vaccination de la population qui sera atteint" et prévoit une "période difficile (...) entre début mai et fin juin, alors que se poursuivra la course de vitesse entre variants et vaccination".