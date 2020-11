Nombre de convives, aération... quels conseils pour passer des bonnes fêtes de fin d'année ?

Et pour cause : malgré la levée du confinement censée intervenir le 15 décembre, si les objectifs sanitaires sont atteints, le risque épidémique ne sera pas nul. Loin de là. "Le virus circule encore beaucoup (...) donc dans un mois on verra, il faudra suivre les indicateurs mais vraisemblablement il y aura encore une circulation du virus non négligeable", prévenait cette semaine sur LCI le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), Rémi Salomon. Il s'agira alors le jour J de composer avec le besoin légitime de tout un chacun de recharger les batteries auprès de ses proches en cette période de l'année et la prudence de rigueur dans un contexte si particulier. Voici quelques pistes pour respecter au mieux ce subtil équilibre et aborder sereinement les fêtes de fin d'année.

"Il est impératif que vous limitiez le nombre de personnes à table et évitiez les rassemblements trop nombreux", a déclaré ce jeudi Jean Castex. Mardi soir, le président de la République avait, lui, invité les Français à la responsabilité et, lors des réunions familiales, à limiter "au maximum le nombre d'adultes ensemble dans une même pièce à un même moment". Pour rappel, lorsque la situation sanitaire a commencé à se dégrader mi-octobre, une jauge de six personnes maximum à table avait été fixée, et ce en comptant les enfants. Selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce jeudi, six personnes sondées sur dix disent d'ailleurs vouloir être "raisonnables" notamment sur cette "règle des six" maximum à table à l'occasion des fêtes de fin d'année.

"Au-delà de six, il y a un risque', a estimé ce vendredi sur RMC le Professeur Eric Caumes, chef de service des maladies infectieuses à la Pitié Salpêtrière à Paris, invité à donner son avis de spécialiste sur la jauge idéale pour les repas de fêtes de cette fin d'année en l'absence de recommandation officielle pour l'heure. Et d'ajouter : "Il va falloir faire très attention tant que l'on n'a pas une immunité acquise par la vaccination ou naturellement". Pour le Professeur Caumes la jauge dépend aussi de "la taille de l'appartement, de l'endroit où vous vous trouvez mais qu'autour de la table, avec les chiffres de l'épidémie d'aujourd'hui, il faudra éviter d'être plus de dix".