Covid-19 : des pharmacies aux grandes surfaces, à quel prix les autotests sont-ils vendus ?

En cette période de fêtes, alors que plus de 100.000 contaminations au Covid sont recensées chaque jour, les laboratoires et les pharmacies proposant un dépistage sont fortement sollicités. Pour pallier cette forte demande, le ministère de la Santé a autorisé provisoirement la grande distribution à vendre des autotests à ses clients. Un arrêté paru au Journal officiel mardi 28 décembre a supprimé la mention "limitée aux pharmaciens au sein de leur officine" à titre exceptionnel, et ce, jusqu’au 31 janvier prochain.

"Dans le contexte d'une augmentation très forte du taux d'incidence, due à la propagation des variants Delta et Omicron et d'une demande d'examens et de tests de dépistage sans précédent depuis le début de la crise sanitaire, il y a lieu de diversifier les circuits d'approvisionnements et de ventes des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal", justifie le ministère de la Santé dans cet arrêté. On fait le point sur les prix proposés par les différents supermarchés et sur leur approvisionnement.