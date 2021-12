Fermetures anticipées, interdictions de danser, de boire ou de manger... La longue liste des restrictions du 31 décembre

Pas de couvre-feu généralisé, mais des mesures locales strictes et une fermeté clairement affichée. Pour limiter la propagation du Covid, et tout particulièrement d'Omicron en cette période de fêtes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé cette semaine aux préfets, dans un télégramme, de prendre des dispositions pour "dissuader les rassemblements" et imposer le port du masque en centre-ville, notamment pour la Saint-Sylvestre.

Si le couvre-feu a été exclu au niveau national, cette mesure qui avait marqué l'hiver 2020 revient par la petite porte, afin de limiter les actes de délinquance. La préfète du Bas-Rhin a instauré un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans dans la nuit du 31 décembre à 22 heures à 6 heures du matin le 1er janvier 2022 dans les localités de : Strasbourg, Hoenheim, Bischeim, Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim et Ostwald.

Dans l'Oise, un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés sera instauré dans certains quartiers de Compiègne et de Pont-Sainte-Maxence (Oise) la nuit du nouvel an, principalement pour prévenir des violences urbaines.

Ainsi, "la circulation et le stationnement sur la voie publique de mineurs de moins de 16 ans non accompagnés (...) sont interdits la nuit du 31 décembre" à partir de 22 heures jusqu'au 1er janvier à 6 heures dans plusieurs quartiers, notamment le centre-ville et le quartier sensible du Clos des Roses. À Pont-Sainte-Maxence, une décision similaire a été prise du 31 décembre au 2 janvier par la mairie après "les mains-courantes de la police municipale" concernant "des troubles liés à des tirs de feu d’artifice" et plusieurs rixes en octobre et en novembre entre des jeunes de deux quartiers de la ville.

À la Réunion, un couvre-feu, visant à limiter les interactions sociales et le brassage des populations, va être instauré de 21 heures à 5 heures tous les jours et sur l’ensemble du territoire. Cette mesure entrera en vigueur dès le samedi 1er janvier et jusqu’au dimanche 23 janvier inclus.