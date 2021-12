Université : des examens maintenus en présentiel, une bonne nouvelle pour les étudiants ?

Face à Omicron et à l'explosion des contaminations au Covid-19, la rentrée universitaire et ses partiels sont-ils en danger ? Ce mercredi, la France a atteint les 208.099 cas positifs au virus ces dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie. Les 20-29 ans restent les plus touchés par le virus, avec un taux d'incidence atteignant les 1566 sur 100.000 habitants entre le 18 et le 24 décembre. Il était de 600 pour 100.000 dans la population générale sur la même période.