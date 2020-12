"On perd tout esprit critique" : comment Mathieu a plongé chez les "antivax" (et en est revenu)

Se fiant à la casquette de scientifique du Pr Joyeux, dont la parole lui semble de ce fait légitime, Mathieu fait alors ses premiers pas dans le monde des "antivax". "En quelques clics, on se trouve absorbé dans un vortex d’informations provenant de sources plus ou moins fiables. Cela va du témoignage d’un ancien employé de laboratoire qui dénonce sous couvert d’anonymat des conflits d’intérêt avec les médecins, à la vidéo d’une mère dont l’enfant est devenu handicapé du jour au lendemain à cause d’une réaction à un vaccin. On se retrouve pris dans un engrenage", se rappelle le jeune père de famille. Sur YouTube, à cause des algorithmes, des contenus similaires lui sont suggérés à la fin de chaque vidéo. Le levier de la peur, le focus sur les enfants, des explications simplistes, souvent partiels : un cocktail qui a pour effet de conforter ses doutes vis-à-vis de l'intérêt du vaccin. "Comme il n’y a pas d’avis contradictoire, on s'enferme dans un mode de pensée unique et on perd alors tout esprit critique, comme les complotistes", reconnaît le trentenaire.