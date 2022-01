Covid-19 : on peut manger et boire "rapidement" dans les transports, précise Jean-Baptiste Djebbari

La consigne avait de quoi surprendre. Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé, lors de sa conférence de presse du 27 décembre, que la consommation de boissons et d'aliments serait "interdite dans [...] les transports collectifs, y compris longue distance" dès ce lundi. Précisant cette annonce du chef du gouvernement, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a assuré lundi qu'il sera toujours possible de manger et boire "rapidement", en cas de besoin, dans les transports collectifs, même si la consommation de nourriture et boissons y reste formellement interdite.

"Si vous avez un besoin impératif de boire ou de manger dans le train parce que vous êtes fragile ou simplement parce que vous avez ce besoin physiologique, vous pourrez retirer votre masque et boire [ou] manger rapidement et le remettre tout de suite après", a déclaré M. Djebbari sur BFMTV.