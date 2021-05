Covid-19 : opérations escargot des autocaristes impactés par la crise

Cela fait plus d'un an que le secteur du transport en autocar subit durement les effets de la crise sanitaire. En proie à la raréfaction des touristes étrangers, aux restrictions de déplacement et à la suppression des voyages scolaires ou organisés, ses représentants s'estiment oubliés du gouvernement et manifestent leur colère ce mercredi dans plusieurs villes de France, à l'initiative du collectif des autocaristes indépendants.