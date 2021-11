Covid-19 - Où en sont les 600.000 tests salivaires promis dans les écoles par Jean-Michel Blanquer ?

Elle pointe aussi “un relâchement dans la société des gestes barrières et un manque de volonté", alors que "le dispositif repose sur la seule adhésion des parents”. Ces derniers doivent en effet donner leur consentement écrit pour faire tester leur enfant. Bilan : dans la semaine du 8 au 15 novembre, sur 307.804 tests proposés par le ministère, seuls 141.696 ont été effectués. La différence entre ceux proposés et ceux réalisés atteignait jusqu’à 200.000 fin octobre .

D’autant que la situation sanitaire vire au rouge. Ces derniers jours, la France connaît un nouveau sursaut épidémique, y compris chez les écoliers. Il n’y a jamais eu autant de classes fermées après la détection d’un cas contact ou de Covid-19 depuis la rentrée scolaire, a alerté ce mardi le ministère de l’Éducation.

Au total, 6000 classes sur les 527.200 dans le pays ont fermé leurs portes. C’est 2.000 de plus que la semaine passée, et plus du triple par rapport aux dernières données des vacances de la Toussaint. Plus question d'attendre, pour l’épidémiologiste Catherine Hill. “On laisse circuler le virus en France. Sur 6,5 millions d’élèves, il faut dépister massivement et pas continuer les 200.000 tests par semaine, sinon autant vider une baignoire avec une cuillère à soupe", explique la scientifique à LCI.