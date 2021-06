Covid-19 : dans quels pays pourrez-vous partir en vacances cet été ?

Lors de l'été 2020, en pleine pandémie, très peu de vacanciers se sont risqués à voyager hors de leurs frontières. Un an plus tard, la crise est loin d'être finie mais les Européens s'organisent pour accueillir les touristes, entre tests, certificat de vaccination et protocoles à respecter. Le président Emmanuel Macron a invité les Français à privilégier un tourisme hexagonal. Mais certains ont aussi des envies d'ailleurs, d’autant que des pays méditerranéens, Espagne en tête, assouplissent leurs règles. Où va-t-on pouvoir voyager ? Que sera-t-il possible de faire une fois sur place ? Petit tour d’horizon des destinations où se rendre cet été au départ de la France.

Une envie de farniente sur les côtes espagnoles ou de longues soirées barcelonaises ? L’Espagne vous accueille à bras ouverts. Désormais, si vous êtes vacciné, pas besoin d’autres formalités. Dans le cas contraire, comme pour tous les autres voyageurs en provenance de l'UE, il faudra en présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72H à leur arrivée et remplir un formulaire sanitaire.

Une fois sur place, vous devrez respecter certaines mesures. Le port du masque reste obligatoire même à l'air libre dans le pays, sauf à la plage si les vacanciers restent à un endroit déterminé et respectent la distance minimale d'1,5 mètre avec les personnes. Il faudra en revanche le porter si l'on se promène sur la plage. La région de Madrid et la Catalogne n'ont plus de couvre-feu et les bars et restaurants peuvent y ouvrir jusqu'à 01H00 dans la première et minuit dans la seconde.

