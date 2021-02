Alcool interdit dans deux rues de Paris : cette mesure est-elle efficace sur le plan sanitaire ?

Après des mois de vie sociale entre parenthèses, comme on pouvait s'y attendre, l’heure est au relâchement et à l’insouciance. Pour beaucoup, l’envie de profiter du beau temps est plus forte que la prudence. Pour contrer le fameux "effet apéro" qui, couvre-feu oblige et notamment en cette période de vacances scolaires, commence de plus en plus tôt, la préfecture de Paris a interdit la consommation d'alcool entre 11h et 18h rue de Buci (6e arrondissement) et place de la Contrescarpe (5e arrondissement), à compter de ce mardi 23 février. Des zones qui sont très fréquentées, notamment par les jeunes. L’interdiction vaut pour une durée de 15 jours, autrement dit jusqu'à la fin des vacances scolaires. Cette liste sera amenée à évoluer en fonction de la situation.